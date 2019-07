Attacke auf Finanzamt: 66-Jähriger muss in Haft

Hannover Ein 66-Jähriger muss ins Gefängnis, weil er Brandsätze in einem Finanzamt in Hannover deponiert hat. Das Landgericht Hannover verurteilte den Mann wegen versuchter Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Der selbstständige Spediteur hatte vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Grund für die Tat sei eine Steuernachforderung in Höhe von 300 000 Euro gewesen, die er nicht bezahlen konnte. Entdeckt wurden die Brandsätze Anfang Dezember 2017 sowie einen Monat später. Weil die Zündvorrichtungen nicht funktionierten, kam es zu keinem Feuer. Zu Lasten des Angeklagten wertete das Gericht die akribische Vorbereitung und die Gefahr, die von den Brandsätzen ausging. Einen Brandsatz hatte er in einem Aktenraum in einem Regal zwischen Steuerordnern deponiert, zwei weitere in einem Zimmer versteckt.