Hannover Härtefallkommission setzt erfolgreiche Arbeit fort: 292 Personen erhalten 2018 die Chance auf ein Bleiberecht. So weit, so nüchtern die Verlautbarung aus dem Innenministerium zum jährlichen Tätigkeitsbericht des ehrenamtlich tätigen Gremiums. Es kann Ausländern, die nach den sonstigen Bestimmungen kein Aufenthaltsrecht erhalten, zu einem legalen Aufenthalt verhelfen.

Zu den 292 Personen, die von der Arbeit der Kommission profitiert haben, gehört auch eine albanische Familie aus einer Kleinstadt in Südniedersachsen, wie Kommissionsmitglied Heiner Willen am Donnerstag berichtet: Im April 2015 unerlaubt eingereist, im November den Asylantrag gestellt und nur einen Monat später die Ablehnung bekommen – das wäre es eigentlich gewesen für die sechsköpfige Familie (Vater, Mutter, drei Kinder und ein Enkelkind). Gäbe es nicht Einrichtungen wie die Härtefallkommission. Heiner Willen besucht die Familie und stellt fest: Keiner von ihnen ist je straffällig geworden. Der Vater arbeitet und besucht Deutschkurse. Der 15-jährige Sohn wechselt nach eineinhalb Schuljahren von der Oberschule aufs Gymnasium, seine erwachsenen Geschwister befinden sich in Ausbildungen – und alle zusammen kümmern sich um die schwer kranke Mutter. „Das nenne ich Integration“, sagt Willen, „eine Rückführung wäre unzumutbar“. Das sieht am Ende nicht nur die Härtefallkommission, sondern auch das Innenministerium so. Die Familie darf bleiben.