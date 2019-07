Aufklärung über rechte Netzwerke

Hannover 104 Fragen zum NSU, fünf zum Mordfall Lübcke: Die Grünen fordern mit zwei Anfragen an die Landesregierung Aufklärung über rechtsextreme Netzwerke in Niedersachsen. „Das Ziel ist, Licht ins Dunkel der Neonazi-Szene zu bringen“, sagte Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, am Donnerstag in Hannover. Die Verbindungen des NSU-Trios nach Niedersachsen seien immer noch nicht vollständig aufgeklärt, zudem nehme die Gewaltbereitschaft rechtsextremistischer Gruppen zu.