Ausbildung: Weniger Lehrstellen in Niedersachsen

Hannover Wegen des Spardrucks in der Corona-Krise müssen viele Betriebe die Personalausgaben senken. Damit das nicht zu sehr auf Kosten des Nachwuchses geht, hilft der Bund. Dennoch dürfte es in Niedersachsen deutlich weniger Lehrstellen geben – auch aus anderen Gründen.

Die Unternehmen in Niedersachsen können zum neuen Ausbildungsjahr nach den Sommerferien voraussichtlich über ein Fünftel weniger Lehrstellen besetzen als 2019. Das teilte der Verband der Industrie- und Handelskammern (IHKN) am Freitag auf Basis einer Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben mit. Dass nur so wenige Azubis an Bord kommen, liegt nicht nur an der hohen Unsicherheit durch die Corona-Krise – auch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren im Land spielt eine Rolle. So fällt 2020 ein ganzer Absolventenjahrgang der Gymnasien für eine mögliche betriebliche Ausbildung aus.

IHKN-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage bezifferte den Anteil dieses Effekts an den abnehmenden Vertragsabschlüssen auf rund die Hälfte. „Zum Ausbildungsstart 2020 bieten die niedersächsischen Unternehmen noch viele freie Lehrstellen“, betonte er in Hannover. „Schulabgänger haben also gute Chancen.“ Die Politik fördert Firmen, die trotz finanzieller Schwierigkeiten weiter ausbilden – kürzlich brachte die Bundesregierung entsprechende „Azubi-Prämien“ auf den Weg. Schrage lobte diesen Schritt, mahnte aber auch eine rasche Umsetzung an.

Der Befragung zufolge halten die meisten Firmen (mehr als 75 Prozent) an ihren laufenden Ausbildungsplänen fest, rund 60 Prozent wollen auch in diesem Jahr alle Azubis übernehmen. Drei Prozent der Lehrlinge sind jedoch in Kurzarbeit, vor allem in den besonders von der Pandemie betroffenen Branchen Tourismus und Gastgewerbe. Knapp ein Prozent verlor aufgrund der Geschäftseinbrüche die Stelle.

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Niedersachsen und Bremen hatte bereits Anfang des Monats auf die kritische Lage hingewiesen. BA-Geschäftsführer Johannes Pfeiffer appellierte wegen des Fachkräftemangels an die Betriebe: „Wir müssen weiter ins Thema Ausbildung investieren. Es ist wichtig, dass wir keinen Corona-Jahrgang bei den jungen Menschen erleben.“ Wenn Azubis nicht übernommen werden können, liegt dies laut der Umfrage derzeit in jedem fünften Fall an der „schwer einschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung“.