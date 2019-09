Bauern sind mit Ernte unzufrieden

Hannover Die Landwirte in Niedersachsen sind mit der Ernte in diesem Jahr unzufrieden. Wie das Landvolk am Donnerstag berichtete, wurden die Erwartungen vieler Ackerbauern an die Erträge nach dem Dürrejahr 2018 enttäuscht. In zehn Kreisen fiel die Ernte sogar um bis zu 15 Prozent schlechter aus als im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2017. Gleichzeitig hätten etliche Landwirte höhere Kosten gemeldet. Preissteigerungen bei Agrarprodukten für die Verbraucher müssten aber nicht befürchtet werden.

Demnach bekommen die Bauern für ihr Getreide allenfalls Preise, die gerade die Kosten decken. Eine Ursache seien die global hohen Lagerbestände und bessere Erntemengen andernorts. Es seien viele Betriebe weiter auf EU-Direktbeihilfen angewiesen.