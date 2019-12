Bauern zünden 200 Mahnfeuer

Hannover Landwirte haben am Wochenende allein in Niedersachsen mehr als 200 Mahnfeuer entzündet, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Es gehe darum, Vorurteile abzubauen und Lösungswege für Probleme wie das Artensterben zu finden, sagte Henriette Struß von der Bewegung „Land schafft Verbindung“. Die Bäuerin hat einen Betrieb in Rinteln (Landkreis Schaumburg).