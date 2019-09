Bauern: Kritik am Klimakurs

Hannover Niedersachsens Bauernverbandspräsident Albert Schulte to Brinke hat der Bundesregierung in der Klimadebatte einen für die Agrarbranche schädlichen Kurs vorgeworfen. „Den aktuellen politischen Aktionismus und die Ankündigung der aus unserer Sicht nicht zu Ende gedachten Verordnungen und Gesetze können unsere Landwirte nicht mehr verstehen oder umsetzen“, sagte Schulte to Brinke am Montag.

Mit ihren Gesetzentwürfen trieben vor allem Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Agrarkollegin Julia Klöckner (CDU) die Landwirte zur Betriebsaufgabe. Klimaschutz und Biodiversität seien für Landwirte keine Fremdwörter. Die Politik lasse sich jedoch dermaßen von der Fridays-For-Future-Bewegung treiben, dass jedes Augenmaß für die Konsequenzen der beschlossenen Maßnahmen verloren gehe. Umwelt-, Tier-, Natur- und Wasserschutz seien wichtig, dürften aber nicht ein Ausmaß annehmen, das Landwirtschaft in Deutschland unmöglich mache.