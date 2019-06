Hannover Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat in seinem Haus ein dickes Paket schnüren lassen, um bürokratische Hürden abzubauen. „Wir müssen vorangehen und den Finger in die Wunde legen, sonst ändert sich nichts“, verteidigte der auch für Digitalisierung zuständige Minister, dass die Vorschläge aus seinem Ministerium beispielsweise noch nicht mit dem SPD-geführten Bauministerium von Olaf Lies abgestimmt seien.

Ganz konkret schlägt Althusmann für das Baurecht vor, den Behörden Fristen zu setzen. „Für die Baubehörden existieren keine zeitlichen Höchstgrenzen für die Bearbeitung von Baugenehmigungen. Bauherren haben dadurch keine Planungssicherheit. Sie wissen nicht, wie lange das Genehmigungsverfahren dauern wird“, beklagt Althusmann und fragt: „Wie soll ein Gewerbetreibender so Personaleinstellungen, Warenakquise und ähnliches planen?“. Das Bauministerium reagierte zunächst verhalten auf den Vorschlag einer zeitlichen Befristung.

Althusmann aber lässt sich nicht bremsen: Nicht selten erreichten sein Ministerium Berichte, wonach Behörden alle acht Wochen neue Nachweise anforderten. Das Verfahren verlängere sich von Monat zu Monat. Teilweise dauerten die Genehmigungsverfahren mehr als ein Jahr. „Da muss es ein Umdenken geben“, findet der Minister und regt an: „Die Behörden sollten aktiv auf die Antragsteller zugehen, sie bei ihren Vorhaben unterstützen und ihnen sagen, welche Unterlagen noch benötigt werden“.

Bei Baugenehmigungen schlägt Althusmann vor, Behörden Bearbeitungs- und Anforderungsfristen von drei Monaten zu setzen. Hält die Behörde die Frist nicht ein, gilt der Antrag als genehmigt. Auch schlägt Althusmann vor, künftig etwa beim Bau von Gartenhäusern großzügiger zu sein. Braucht man aktuell bis zu einer Größe von 40 Quadratmetern für einen solchen „Kellerersatz“ keine Baugenehmigung, will Althusmann die Größe von Bauten ohne Genehmigungspflicht auf 60 bis 70 Quadratmeter anheben.

Althusmann, der auch für die Digitalisierung in Niedersachsen zuständig ist, setzt überdies nicht nur auf mehr Service und mehr Tempo in den Behördenstuben, sondern auch auf weniger Papier und spricht von der „Digitalisierung der Bauverfahren und der Bauordnungsämter“. So sei es ein Unding, dass Bauämter nicht digital auf Grundbuchauszüge zugreifen könnten.

Ab Herbst soll es nach dem Willen Althusmanns zudem eine unabhängige „Clearingstelle“ für den Mittelstand geben. Hier sollen neue Gesetze und Verordnungen auf bürokratische Lasten für kleine und mittlere Unternehmen untersucht werden. Solche Hürden gelte es bereits im Vorfeld zu vermeiden.