Flughäfen erhalten Finanzhilfe

Hannover /Berlin Auch die niedersächsischen Flughäfen sollen wegen des eingebrochenen Verkehrsaufkommens in der Corona-Krise weitere staatliche Unterstützung erhalten. „In der Diskussion stehen Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 500 Millionen Euro, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Fluggastzahlen-Rückgänge an die Flughäfen verteilt werden sollen“, erklärte das Landeswirtschaftsministerium am Dienstag. Eine Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung stehe allerdings noch aus.

Bislang waren die Airports Hannover-Langenhagen und Braunschweig-Wolfsburg sowie einige kleinere Standorte unter anderem mit 5 Millionen Euro aus Landesmitteln bezuschusst worden. Hinzu kamen für Flughäfen bundesweit nach Angaben von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auch Darlehen und Bürgschaften von Ländern und Kommunen. Diese hätten „bereits Hilfen für die Flughäfen in Milliardenhöhe erbracht“, betonte er. „Das muss der Bund bei dem nun angepeilten Hilfspaket für die Länder berücksichtigen.“