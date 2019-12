Land spitze bei Kinderrechten

Hannover /Berlin Beim Umgang mit Kinderrechten zählt Niedersachsen zur Spitzengruppe der Bundesländer. Das Deutsche Kinderhilfswerk stellte am Mittwoch in Berlin erstmals einen Index zu Kinderrechten vor. Niedersachsen mit seinen 1,33 Millionen Kindern erzielt vor allem hohe Werte bei Lebensstandard und Gesundheit. Die Eltern geben den Schulen die bundesweit besten Werte, was die Aufklärung über Gesundheitsthemen anbetrifft. Durchschnittlich sind die Werte des Landes bei der politischen Teilhabe von Kindern. Es gebe kein Wahlrecht zum Landtag ab 16 Jahren, bemängelt die Studie.