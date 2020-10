Soziales: „Ehrenpflegas“ sorgt für Ärger

Hannover /Berlin Die niedersächsische Pflegekammer kritisiert eine vom Bundesfamilienministerium initiierte Youtube-Werbeserie für den Pflegeberuf scharf. Die „Ehrenpflegas“ sorgen bei den Pflegenden zu Recht für große Unruhe und lebhafte Diskussionen, sagte Vorstandsmitglied Benjamin Schiller am Freitag in Hannover. „Viele professionell Pflegende können sich in der sehr oberflächlichen Darstellung des Berufes in der Serie nicht wiederfinden.“

Es entstehe der Eindruck, dass Pflegeberufe „das Sammelbecken für gescheiterte Existenzen“ seien, kritisierte Schiller. Die Darstellung des Berufs werde auf Klischees reduziert. Die Idee für den Film sei gut, aber er zeige kein wirklichkeitsnahes Bild des hochkomplexen Berufs.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte die Social-Media-Kampagne am Montag in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie wurde mit den Produzenten des Kinofilms „Fack Ju Göhte“ entwickelt, mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt und von Constantin Film produziert. Thema der fünf Filme ist die neue generalistische Ausbildung, in der seit diesem Jahr Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflegerinnen und -pfleger gemeinsam ihren Beruf erlernen.

Miniserie „Ehrenpflegas“ unter bit.ly/serie-ehrenpflegas