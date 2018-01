Wechselt Weil wegen Groko?

Hannover /Berlin Die Gerüchteküche läuft langsam heiß: Wechselt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Fall einer Großen Koalition in Berlin ins Bundeskabinett? Wichtige Sozialdemokraten in Berlin schließen im Gespräch mit der NWZ einen Wechsel beispielsweise ins Finanzressort nicht aus. Auch bei der Union kursieren entsprechende Gerüchte. Auf Anfrage der NWZ erklärte Weil: „Ich beteilige mich nicht an Personalspekulationen. Ich selbst habe keine Ambitionen.“

Weil will auf dem kommenden SPD-Bundesparteitag in Bonn jedoch bei den Delegierten massiv für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit CDU und CSU nach den erfolgten Sondierungen werben.