Beschwerden wegen Gästelisten in Gastronomie

Hannover Im Zusammenhang mit den Gästelisten, die der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten dienen, sind bei der Landesdatenschutzbeauftragten in Niedersachsen mehr als 90 Beschwerden eingegangen. Das teilte am Montag der stellvertretende Pressesprecher Philip Ossenkopp auf Anfrage mit. Mehrheitlich beschweren sich Gäste demnach über offen ausliegende Listen. In anderen Fällen wurden mehr Daten abgefragt als in der Corona-Verordnung vorgesehen. Darüber hinaus ging es in Einzelfällen auch um die rechtswidrige Nutzung der personenbezogenen Daten, unter anderem zur privaten Kontaktaufnahme.