Besonderes Orchester aus Israel in Hannover

Hannover Ein Orchester aus Israel ist am Sonntag, 4. August, 18 Uhr, in der evangelischen Christuskirche in Hannover zu Gast. Unter dem Namen „Galilee Chamber Orchestra“ spielen 40 junge Profi-Musiker jüdischer und palästinensischer Herkunft, wie Astrid Wortmann von der „Palästina Initiative Region Hannover“ mitteilte. Sie seien Teil einer Bildungsbewegung israelischer Musikschulen, die sich für die Verständigung und Gleichberechtigung von Juden und Palästinensern einsetze. Es werden Stücke von Ludwig van Beethoven, eine Ouvertüre von Joseph Haydn sowie ein Auftragswerk zum Thema „Courage“ des palästinensischen Komponisten Wisam Gibran interpretiert. Am 2. August gibt es ein Vorab-Konzert in der Martinskirchengemeinde Engelbostel.