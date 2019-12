Bestes Projekt für Ältere gesucht

Hannover Niedersachsen sucht das beste Projekt für ältere Menschen. Unter dem Motto „Von wegen Ruhestand“ können sich bis 31. Dezember Kommunen, Verbände, Initiativen und Vereine mit neuen oder laufenden Projekten bewerben, teilte das Sozialministerium am Dienstag mit. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird in zwei Kategorien vergeben. Die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann sagte, für Menschen ab 65 Jahren sei es heute oft selbstverständlich, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Der Wettbewerb solle die guten Seiten des Älterwerdens aufzeigen und zum Nachahmen anregen.