Hannover Sich schneller und flexibler zum Sozialassistenten oder Erzieher ausbilden lassen, ohne dass dabei die Qualität der Ausbildung leidet – auf dieses Konzept setzt das Kultusministerium, um dem Fachkräftemangel bei der frühkindlichen Betreuung von Krippen- und Kita-Kindern entgegenzuwirken. Mehr als 15 300 junge Menschen befinden sich laut Ministerium gegenwärtig in der Ausbildung. „Mit unserem Niedersachsen-Plan für mehr Fachkräfte machen wir die Ausbildung attraktiver“, ist Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) überzeugt und verweist auf die Einführung der Schulgeldfreiheit mit Beginn des nächsten Ausbildungsganges. Außerdem sei Quereinsteigern der Umstieg erleichtert worden. Bei personellen Engpässen in der Kita könnten erfahrene sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten zudem bereits Gruppenleitungsfunktionen übernehmen, wenn sie sich in der Erzieher-Weiterbildung befinden.

„Wir sind auf einem guten Weg und kommen der steigenden Bedeutung der frühkindlichen Bildung und dem steigenden Bedarf an Fachkräften Schritt für Schritt nach“, betont Kultusminister Tonne.