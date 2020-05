Betreuungsfälle per Video regeln

Hannover Niedersachsen will in Corona-Zeiten die Durchführung von Betreuungsverfahren erleichtern. Dazu sollen Richterinnen und Richter mit betroffenen Menschen in Alten- und Pflegeheimen per Videotelefonie kommunizieren können, kündigte das Kabinett am Dienstag eine entsprechende Bundesratsinitiative an.

In Betreuungs- und Unterbringungsverfahren ist eine persönliche Anhörung bislang Pflicht, weil auch tiefe Grundrechtseingriffe möglich sind. Ein Beispiel: die Frage der Genehmigung von Bettgittern, um Stürze zu vermeiden. Richter standen zuletzt vor dem Problem, keinen Zugang zu Alten- oder Pflegeheimen zu bekommen. Die aus Niedersachsen vorgeschlagene Regelung soll jedoch nur während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gelten.