Bewerber der Polizei überprüfen

Hannover Bewerber für den Polizeidienst in Niedersachsen sollen laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) grundsätzlich auf extremistische Gesinnung oder Verbindungen zur Clankriminalität überprüft werden, berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“ am Montag unter Berufung auf Pläne des Innenministeriums. Dieses erarbeite derzeit eine gesetzliche Regelung für eine generelle Anfrage beim Verfassungsschutz vor jedem Neueintritt in den Polizeidienst. Derzeit würden Bewerber nur mit eigener Zustimmung überprüft.