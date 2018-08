Hannover Die Qualität in deutschen Kitas hat sich laut einer Studie verbessert. Allerdings bestünden weiter „immense Qualitätsunterschiede“ zwischen den Bundesländern, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten „Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann Stiftung. Zwischen Ost- und Westdeutschland zeige sich eine „Kluft“ mit großen Vorteilen für den Westen. Notwendig seien bundesweit einheitliche Standards, um gleichwertige Lebensverhältnisse und faire Chancen zu verwirklichen.

In Deutschland war zum Stichtag 1. März 2017 rechnerisch eine Fachkraft für 4,3 ganztagsbetreute Krippenkinder zuständig. Fünf Jahre vorher waren es noch 4,8 Kinder. Auch bei den Gruppen der über Dreijährigen verbesserte sich der Schlüssel von 9,8 auf 9,1 Kinder pro Erziehenden. Nach Empfehlung der Stiftung sollte eine Fachkraft höchstens für 3 unter Dreijährige und 7,5 ältere Kinder zuständig sein.

Zwischen Ost- und Westdeutschland zeigen sich jedoch Unterschiede im Personalschlüssel: 2017 betreute eine Fachkraft im Westen 3,6 Krippenkinder, im Osten 6,0. In den alten Ländern kamen 8,4 Kinder auf einen Erziehenden und in den neuen 11,9.

In niedersächsischen Krippen und Kindergärten hat sich die Personalsituation laut einer Studie kontinuierlich verbessert. So kamen im Schnitt 3,8 betreute Mädchen und Jungen auf eine Fachkraft, fünf Jahre zuvor war eine Erzieherin noch rechnerisch für 4,2 Kinder zuständig.

Bei den Drei- bis Sechsjährigen bietet Niedersachsen den drittbesten Personalschlüssel. Eine Fachkraft muss zwischen Harz und Nordsee im Schnitt 8,2 Kindergartenkinder betreuen. Auch bundesweit hat sich die Kita-Qualität verbessert, jedoch gibt es große Unterschiede. So ist Baden-Württemberg auch bei den Jüngeren Spitzenreiter mit einer Quote von 1 zu 3,1.

Die Ergebnisse seien Ansporn, die Qualitätsverbesserungen voranzutreiben, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne. „Den Tagesstätten kommt ein immer wichtigerer Bildungsauftrag zu, den wir nur mit ausreichendem und gut ausgebildetem Personal verwirklichen können. Es geht um Klasse und Masse: Wir wollen mehr Interessierte, die engagiert auf hohem pädagogischen Niveau arbeiten“, betonte der SPD-Politiker.

Unter anderem habe das Land bis zu 500 zusätzliche Ausbildungsplätze für sozialpädagogische Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen geschaffen, sagte Tonne. Auch für Quereinsteiger gebe es gute Ausbildungsmöglichkeiten. Am 1. März 2017 wurde insgesamt 64 400 Kinder unter drei Jahren in Kitas oder von Tagesmüttern betreut – zehn Prozent mehr als im Vorjahr.