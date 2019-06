Hannover Nach der Aufregung um das Anti-AfD-Theaterstück „Danke dafür, AfD“ an der Gesamtschule Schinkel in Osnabrück will die Partei mit der Schule ins Gespräch kommen. Für Mittwoch, 12. Juni, ist ein Treffen angesetzt. Dabei soll eine AfD-Delegation um den bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion, Harm Rykena, mit Vertretern der Schinkeler Schulleitung sprechen, bestätigte die Landtagsfraktion. Die AfD verlangt von der Schulleitung eine Distanzierung.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne stellte sich hinter die Schule. Für den SPD-Politiker ist Schinkel kein Einzelfall: „Wir hatten schon mehrere Fälle, bei denen die AfD versucht hat, schulisches Engagement zu torpedieren. Da steckt System hinter. Die Schulen sollen verunsichert werden. Aber das werden wir nicht zulassen“, sagte Tonne.

Nach Angaben des Kultusministeriums gab es auch an anderen Schulen Probleme mit der AfD. So hatte die AfD von einer Schule in Lüneburg die Abnahme eines Plakates verlangt, das sich mit den Ereignissen in Chemnitz beschäftigt. In Hildesheim übte die Partei Kritik an der Teilnahme der Schule an der Aktion von Unesco-Schulen. Die AfD-Fraktion im Rat der Stadt hatte eine Beschwerde verfasst, was einen Internet-Shitstorm gegen den Schulleiter auslöste. Tonne hatte beide Schulleitungen bestärkt, „da ihr Verhalten und Vorgehen völlig korrekt war“.

Der Minister lobte ausdrücklich das Theaterprojekt, in dem sich der elfte Jahrgang anhand realer Tweets und Zitate der AfD mit dem von ihnen diagnostizierten Rechtsruck in der Gesellschaft beschäftigte. „Ich habe großen Respekt vor dem Engagement der Schüler. Und der Umgang des Schulleiters und des Kollegiums nötigt mir Respekt ab. Die lassen sich nicht einschüchtern. Dafür gibt es auch keinen Grund: alles ist korrekt vonstatten gegangen. Die AfD schwingt gern die Keule Neutralitätsgebot. Aber das bedeutet nicht politische Enthaltsamkeit“, sagte Tonne.

Die AfD-Fraktions- und Landeschefin Dana Guth verteidigte die Reaktionen auf das Schinkel-Theaterstück. Zwar springe die AfD längst nicht über jedes Stöckchen, doch die im Theaterstück angedeuteten Vergleiche zu Diktaturen und Tötungen seien „eben das berühmte Quäntchen zu viel“, sagte Guth.