Hannover /Bonn /Berlin Was tun mit dem Wolf, der sich immer mehr ausbreitet und Schafe und Ziegen reißt? Die GroKo will Weidetier-Halter besser vor Wolfsangriffen schützen - und außerdem Kriterien für eine „letale Entnahme“ erarbeiten. Besonders diese Formulierung im Koalitionsvertrag hat für massive Kritik gesorgt. Juso-Chef Kevin Kühnert zum Beispiel sprach auf Twitter von einer Krise der politischen Kommunikation: „Was gemeint ist: abknallen.“

Der Deutsche Tierschutzbund hat die geplante Überprüfung des Schutzstatus von Wölfen als Panikmache kritisiert. „Seit der Rückkehr der Wölfe ist es in keinem Fall zu einer ernsthaften Gefährdung von Menschen gekommen“, sagte Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder am Donnerstag in Bonn dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage. Die Bevölkerung müsse über die Tiere informiert werden, um Vorurteile weiter abzubauen: „Aufklärungsarbeit ist ein wichtiger Teil des Wolfsschutzes.“

Laut Koalitionsvertrag vom Mittwoch sollen „Wölfe, die Weidezäune überwunden haben oder für den Menschen gefährlich werden, entnommen werden“. Wenn sich ein Wolf auffällig verhalte, seien bereits jetzt „Entnahmen“ beziehungsweise Abschüsse möglich, wie in Niedersachsen bereits bei Wolf „Kurti“, fügte Schröder hinzu. Formulierungen wie im Koalitionsvertrag, dass „die Sicherheit des Menschen oberste Priorität“ haben müsse, würden jedoch eher zur Panikmache beitragen, „zumal dies ohnehin selbstverständlich ist“.

„Die Wiederansiedlung von Wölfen in Deutschland ist ein Erfolg des Arten- und Naturschutzes“, unterstrich Schröder. „Wölfe sind Teil eines intakten Ökosystems und erfüllen in diesem wichtige Aufgaben.“ Der hohe Schutzstatus des Wolfs in Deutschland nach dem Artenschutzrecht müsse beibehalten werden, zumal die Art noch keinen günstigen Erhaltungszustand aufweise, der größere Eingriffe oder gar eine Bestandsreduktion, wie von CDU/CSU und SPD formuliert, überhaupt nur ansatzweise gestatten würde.

War es der Wolf? Übersichtskarte zu untersuchten Nutztierrissen in Niedersachsen

Rot: Wolf Grün: kein Wolf Gelb: Wolf nicht nachweisbar Weiß: keine Beurteilung möglich Orange: in Bearbeitung

Die EU-Kommission habe dies auch auf Anfrage von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) Ende 2017 so bestätigt, fügte Tierschutzbund-Präsident Schröder hinzu. „Insofern ist die Formulierung im Koalitionsvertrag und die Aufforderung an die EU-Kommission weder gerechtfertigt noch sinnvoll“, sagte er. „Sie lenkt vielmehr von der bisherigen Untätigkeit des Bundes und vieler Bundesländer ab, geeignete Herdenschutzmaßnahmen einzuführen und Tierhalter sinnvoll zu unterstützen.

Das ergebe sich auch daraus, dass die große Koalition den Fokus auf „letale Entnahmen“ von Wölfen richte. „Nur weil Wölfe Schutzzäune überwinden, ist ein Abschuss längst nicht gerechtfertigt“, betonte Schröder. Denn nicht jeder Weidezaun sei zur Wolfsabwehr geeignet. Es brauche Mindeststandards für Zäune und Abwehrmaßnahmen, die von Landwirten und Tierhaltern flächendeckend umgesetzt werden müssten. Diese dürften dabei aber nicht alleingelassen werden, sondern benötigten Unterstützung für Schutz- und Präventionsmaßnahmen, sagte er. Ebenso müssten eventuelle Verluste an Schafen, Ziegen oder Rindern finanziell schnell und unbürokratisch ausgeglichen werden.

Was Schafzüchter wollen

Die Vereinigung der Deutschen Landesschafzuchtverbände (VDL) begrüßte am Donnerstag die Wolfspolitik von Union und SPD. „Die Schafhaltung in Deutschland ist von der Ausbreitung des Wolfes in so starkem Maße betroffen, dass etliche Betriebe an Aufgabe denken“, sagte der VDL-Vorsitzende Jürgen Lückhoff. Die flächendeckende Ausbreitung und das rasante Wachstum der Wolfspopulation stelle die Weidetierhaltung von Schafen, Ziegen, aber auch Rindern und Pferden in Frage.

Im Bundesnaturschutzgesetz ist festgelegt, dass der Wolf als geschützte Art nicht geschossen werden darf - das Gesetz lässt jedoch auch bisher schon Ausnahmen zu, etwa wenn ein „Problemwolf“ ganze Herden reißt oder Menschen zu nahe kommt.