Bonus für Altenpfleger aufgestockt

Oldenburg

Verkehrslage In Oldenburg Viele Baustellen – volle Straßen

Viel Geduld brauchen Autofahrer derzeit in Oldenburg. Vor allem im Stadtwesten und -norden staut es sich immer wieder. In der kommenden Woche wird auch die Nordtangente gesperrt. Die aktuellen Baustellen in Überblick.