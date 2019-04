Hannover /Brake

Frage: Herr Ahting, Sie sind Ende März mit 53 Prozent nur knapp als Landesbezirksleiter in Ihrem Amt bestätigt worden und hätten die Abstimmung gegen Ihren Herausforderer Sebastian Wertmüller beinahe verloren. Hat Sie das Wahlergebnis enttäuscht?

Ahting: Es haben sich zwei Personen zur Wahl gestellt, in einer demokratischen Organisation ist das einerseits nicht unüblich, andererseits ist es auch der Hinweis, dass sich nicht nur eine Person zur Verfügung stellt. Mit den zwei Personen haben unterschiedliche Persönlichkeiten kandidiert, nicht unterschiedliche politische Ausrichtungen in unserer Organisation. Das ist für die weitere Arbeit von großer Bedeutung, da wir uns nicht in Richtungsstreitigkeiten befinden, sondern die zu bewältigenden Herausforderungen geschlossen angehen können und wollen.

Frage: Aber ein sonderlich großer Vertrauensbeweis war das knappe Ergebnis ja nicht gerade…

Ahting: Natürlich hätte ich mich über ein besseres Ergebnis gefreut. In den vergangenen vier Jahren haben wir in Niedersachsen-Bremen einige Umorganisationen in unserem Landesbezirk vorgenommen, das bleibt nicht ohne Wirkung. Allerdings ist es kein gewerkschaftspolitisches Misstrauen, das sich daran festmachen lässt, dann wären Tendenzen der Spaltung erkennbar gewesen, die sind in der Konferenz wie auch mir gegenüber nicht festzustellen gewesen.

Frage: In den vergangenen vier Jahren hat der Bezirk Niedersachsen-Bremen unter Ihrer Leitung fast 10 000 Mitglieder verloren – wie wollen Sie diesen Trend in den kommenden vier Jahren umkehren?

Seit 2011 an Spitze Detlef Ahting wurde 1961 in Brake (Landkreis Wesermarsch) geboren. Dort beendete er auch seine schulische Laufbahn mit dem Abitur. Als Jugendlicher engagierte er sich politisch bei der „Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken“. An der Uni Oldenburg studierte Ahting Sozialwissenschaften. Unmittelbar nach dem Studium setzte er seinen beruflichen Weg als Bildungsreferent bei den Falken in Braunschweig fort. Im März 2011 wurde er als „Verdi“-Landesleiter für Niedersachsen-Bremen gewählt und 2015 sowie im März dieses Jahres in diesem Amt bestätigt.

Ahting: Das ist kein Phänomen hier bei uns im Landesbezirk. Die Anzahl der Gesamtmitgliedschaft ist in den vergangenen vier Jahren leider gesunken, das ist richtig. Bei den erwerbstätigen Mitgliedern haben wir allerdings mehr als 11.000 Mitglieder absolut gewonnen. In vielen Bereichen wie etwa der Finanzwirtschaft, bei den Energieunternehmen, der Telekommunikation, dem Handel bis zu Zivilbeschäftigten bei der Bundeswehr sind viele Arbeitsplätze abgebaut und nicht wieder besetzt worden. In den Wachstumsbranchen wie zum Beispiel der Pflege, den sozialen Berufen, der Logistik und der Paketzustellbranche wachsen wir dagegen. Wir haben in den vier Jahren insgesamt über 58.000 Mitglieder gewonnen. Das zeigt, dass wir in der Lage sind, die dort Beschäftigten zu erreichen und von der Richtigkeit, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren, um die eigenen Interessen besser vertreten zu können, zu überzeugen. Das ist unsere Grundlage für die Trendumkehr, gerade in den wachsenden und teilweise jungen Branchen.

Frage: Wo wollen Sie weitere Schwerpunkte setzen?

Ahting: Viele der neu entstandenen Jobs fallen nicht mehr unter einen Tarif und erhalten niedrige Löhne, viele Stellen sind nur befristet oder in Teilzeit. Teilweise werden Beschäftigte, das zeigt die Paketbranche aktuell leider sehr deutlich, in eine Scheinselbstständigkeit gedrängt, wo sie unter dem Missbrauch von Werkverträgen mit schlechter Bezahlung leiden. Diese Formen prekärer Beschäftigungen steigen leider weiter an. Hier setzen wir einen Schwerpunkt. Mit unserer Kampagne „arbeit? #abersicher“ wollen wir gegen Befristungen, für eine Tarifbindung und für gute soziale Absicherung streiten – auf der betrieblichen Ebene, in den Branchen und letztlich auch mit der Politik auf regionaler Ebene ebenso wie mit dem Land. Wer Aufträge vergibt, muss darauf achten, dass dort auch Tarifverträge eingehalten werden. Ein weiteres großes Thema wird die Arbeitszeit werden. Hier fragen wir unsere Mitglieder, was ihnen dabei wichtig ist. Damit bereiten wir uns auf unsere nächsten Tarifrunden zum Beispiel im Öffentlichen Dienst für das nächste Jahr vor.

Frage: Bei der Bezirkskonferenz Ende März in Hannover wurde einstimmig eine Resolution gegen die Pflegekammer Niedersachsen verabschiedet. Was hat „Verdi“ gegen die Kammer?

Ahting: Wir lehnen diese Form mit Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträgen ab. Wir wollen eine Kammer auf freiwilliger Basis, die die berufsfachlichen Fragen im Mittelpunkt hat, so wie es jetzt auch vorgesehen ist. Bei den Kernproblemen der Pflege hat die Kammer keine Zuständigkeit: Ausreichend Personal muss politisch von den Parlamenten beschlossen und von den Kassen refinanziert werden, das fällt nicht in die Kammerkompetenz. Auch die Herstellung einer anständigen Bezahlung mit guten Arbeitsbedingungen ist nicht ihre Zuständigkeit, hier sind die Sozialpartner, wir Gewerkschaften und die Arbeitgeber gefragt und für allgemeinverbindliche Regelungen der Gesetzgeber. Im Streit um die ambulante Pflege ist das sehr deutlich geworden, da waren die Kassen und die Anbieter gefragt, nicht aber die Kammer. Das Land darf sich nicht hinter einer Zwangskammer verstecken, die bei den wichtigen Fragen nicht zuständig ist, sondern muss sich zu der politischen Verantwortung bekennen und den Weg für eine alternative, für eine freiwillige Kammer frei machen.

Frage: Ein weiterer Punkt auf der Konferenz war der angenommene Antrag der Landesbezirksjugendkonferenz, eine Unvereinbarkeit mit der AfD festzulegen. Eine „Verdi“- und eine gleichzeitige AfD-Mitgliedschaft sollen sich demnach ausschließen. Wird ein solcher AfD-Ausschluss demnächst umgesetzt? Wenn ja, werden AfD-Mitglieder dann demnächst aus Ihrer Gewerkschaft ausgeschlossen?

Ahting: Die AfD steht für die Spaltung der Gesellschaft, nicht für gleiche Rechte für alle. Das ist aber ein Grundsatz unserer demokratischen Gesellschaft wie auch unserer Gewerkschaft. Rassismus und Ausgrenzung haben bei „Verdi“ keinen Platz. Wer gegen die gemeinsamen Interessen von internationalen Belegschaften argumentiert und Deutschen mehr Rechte als anderen einräumen will, wer die Rentenversicherung insgesamt infrage stellt und damit eine sozial gesicherte Lebenssituation im Alter, wer die Frauen lieber wieder aus dem Beruf verdrängen will, der arbeitet und streitet gegen die Interessen von Beschäftigten und gegen die Gewerkschaften. Darum setzen wir uns politisch dafür ein, dass diese Politik der AfD keinen Raum in den Betrieben und Verwaltungen erhält. Wer offen gegen Gewerkschaften auftritt und aktiv für gewerkschaftsfeindliche Positionen wird, hat keinen Platz in unseren Reihen. Der Antrag wird nun in unserem Bundesvorstand beraten, und dort werden die weiteren Entscheidungen getroffen.