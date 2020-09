Brand In Flüchtlingslager Moria: Pistorius: Flüchtlinge aus griechischem Lager verteilen

Hannover Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) plädiert für die Auflösung des griechischen Flüchtlingslagers Moria nach dem Brand dort. „Ich fordere die Bundesregierung und die europäischen Staaten auf, das Lager aufzulösen und die Menschen über die EU zu verteilen, damit sie dann in Europa ihr Asylverfahren durchlaufen können“, sagte er am Mittwoch in Hannover. „Das Feuer im Lager Moria auf Lesbos ist eine Tragödie. Es trifft die Schwächsten.“ Pistorius bezeichnete das überfüllte Lager als „Symbol für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik“.

Unruhen Im Flüchtlingscamp Moria brennt – Migranten revoltieren gegen Corona-Abriegelung

Der Minister erklärte: „Meine Gedanken sind bei den Menschen, die in ohnehin auswegloser Situation mit der nächsten Katastrophe konfrontiert sind.“ Er appellierte an EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen und alle Mitgliedsstaaten, alles dafür zu tun, damit den Menschen geholfen wird. Weiter verlangte er, noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein System der Flüchtlingsverteilung umzusetzen, „das auf den Prinzipien europäischer Solidarität beruht“. Jene EU-Staaten, die entgegen den humanitären Grundsätzen Europas keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssten „drastisch dafür in Haftung“ genommen werden.

„Bei meinen beiden Besuchen auf Lesbos war die Situation in Moria schon völlig inakzeptabel“, sagte der Politiker. „Nach diesem Brand jetzt vor dem Winter wird es Zeit, diesem unwürdigen, lebensgefährlichen Schauspiel ein Ende zu setzen.“ Die EU müsse sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwächsten umgeht.

Am Dienstagabend waren große Teile des griechischen Camps niedergebrannt. Zuvor war ein Anstieg der Corona-Fälle in dem mit mehr als 12.000 Menschen vollkommen überbelegten Lager zu verzeichnen, das daraufhin abgeriegelt worden war.