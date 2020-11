Krise: Kirche zahlt Erziehern Bonus

Hannover /braunschweig /oldenburg Die rund 9000 pädagogischen Beschäftigten in den Kitas und sozialen Einrichtungen der evangelischen Landeskirchen Hannover, Oldenburg und Braunschweig sollen noch vor Weihnachten eine Corona-Sonderzahlung erhalten. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter einigten sich auf eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro für Besserverdienende und 600 Euro für die niedrigeren Gehaltsgruppen, teilte die Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen und die Kirchengewerkschaft am Freitag mit. Das Geld solle mit dem Dezembergehalt steuer- und sozialversicherungsfrei ausgezahlt werden. Die Teilzeitbeschäftigten erhielten einen anteiligen Betrag.

Der offizielle Beschluss müsse noch im Dezember gefasst werden, hieß es. Die Zahlungen sollten aber bereits jetzt veranlasst werden, damit sie zeitgleich mit den gleich hohen Sonderzahlungen für die Beschäftigten in kommunalen Kitas ankommen. Auf letztere hatten sich die Tarifpartner bereits im Oktober verständigt.