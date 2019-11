Hannover /Braunschweig Vor dem Bundesparteitag der AfD an diesem Wochenende in Braunschweig appelliert Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius an die Demonstrations-Teilnehmer, friedlich zu bleiben. Er wünsche sich ein gewaltfreies Wochenende ohne Zwischenfälle, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag vor Journalisten in Hannover.

Gleichzeitig betonte der Innenminister, dass die Polizei auf alle Eventualitäten vorbereitet sei. Die Polizei Niedersachsen erhalte Unterstützung aus Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zur Zahl der eingesetzten Beamten wollten sich weder Pistorius noch Landespolizeipräsident Axel Brockmann konkret äußern.

Die Demo gegen die NPD am vorigen Wochenende in Hannover verzeichnete etwa 7000 Teilnehmer. Laut Brockmann waren hier 2000 Polizeikräfte im Einsatz, eine Unterstützung aus anderen Bundesländern habe es nicht gegeben. Für den AfD-Parteitag am 30. November und 1. Dezember in Braunschweig rechnen die Behörden mit bis zu 12 000 Demonstranten.

Pistorius, der sich am Wochenende vor Ort selbst ein Bild von der Lage machen will, hat nach Hannover 2017 „gehofft, dass die AfD sich dieses Mal ein anderes Bundesland für ihren Bundesparteitag aussucht“. Der Innenminister betonte, dass er jeglichen Protest gegen Extremismus, Rechtspopulismus und gegen Parteien, die sich völkisch verhielten und rassistisch äußerten, ausdrücklich begrüße – wenn er denn friedlich bleibe.

Scharfe Kritik äußerte Pistorius unterdessen am Sonderweg des Bundeslandes Bayern, das an seiner eigenen Termin-Regelung für die Sommerferien festhalten will. Ein solches Verhalten gefährde den Föderalismus und dürfe nicht zur Mode werden. „Es ist ein gefährlicher Irrtum, zu meinen, man könne es allein besser“, sagte Pistorius in Richtung des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der erst am Sonntag den Ausstieg Bayerns aus dem Nationalen Bildungsrat erklärt hatte.