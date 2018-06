Hannover Der niedersächsische Landtag hat die Einrichtung eines Sondervermögens für den Internet-Ausbau beschlossen. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch einem entsprechenden Gesetzentwurf der Landesregierung zu, der in diesem Jahr 500 Millionen Euro zusätzlich für die Digitalisierung vorsieht. Das Geld stammt aus dem Haushaltsüberschuss aus dem Jahr 2017. Bis 2022 sind für dieses Sondervermögen eine Milliarde Euro vorgesehen. Über die genaue Verwendung der ersten 500 Millionen Euro wolle die Landesregierung bei einer Haushaltsklausur am kommenden Wochenende entscheiden, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

Bei einem Sondervermögen handelt es sich um zweckgebundene Gelder, die unabhängig von der jährlichen Haushaltsplanung sind. Wie viel Geld das Land derzeit bereits für den Ausbau der Digitalisierung ausgibt, lässt sich laut Finanzministerium nur schwer sagen, da die Ausgaben auf einzelne Ressorts verteilt sind.

Nach dem Gesetz soll bis spätestens 2025 in ganz Niedersachsen eine Übertragungsgeschwindigkeit von mehr als einem Gigabit pro Sekunde erreicht werden. Dazu ist der Ausbau des Breitbandnetzes vorgesehen. Aus dem Sondervermögen soll zudem die Modernisierung der Datenverarbeitung in der Verwaltung finanziert werden.

Außerdem beschloss der Landtag, dass weitere 300 Millionen Euro in das Sondervermögen zur Sanierung von Hochschulen in staatlicher Verantwortung fließen sollen. Damit sollen Investitionen bei der Medizinischen Hochschule Hannover und der Uniklinik Göttingen finanziert werden. Dieses 2017 eingerichtete Sondervermögen umfasst derzeit 750 Millionen Euro, von denen 600 Millionen für die Sanierung der Unikliniken gedacht sind.