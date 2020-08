Ausbildung in Niedersachsen weniger gefragt

Hannover /Bremen In Niedersachsen und Bremen haben sich 2020 nach Angaben der Arbeitsagentur bisher weniger Menschen um einen Ausbildungsplatz beworben als zuvor. In Niedersachsen seien die Zahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent zurückgegangen, sagte Sonja Kazma, Sprecherin der Regionaldirektion. In Bremen sei der Rückgang mit 1,5 Prozent deutlich milder. Bremen sei allerdings ein sogenannter Einpendler-Bezirk, viele Bewerber wohnten im benachbarten Niedersachsen und würden dort erfasst.

Die Corona-Pandemie habe sicher einen Anteil, sagte Kazma, die Zahlen seien allerdings schon seit Jahren aufgrund des demografischen Wandels rückläufig.