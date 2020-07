Berufswahl: Die Corona-Krise bremst den Ausbildungsmarkt

Hannover /Bremen Weniger Bewerber, weniger Plätze und viele unbesetzte Stellen – auf dem Lehrstellenmarkt in Niedersachsen und Bremen herrscht vor Beginn des Ausbildungsjahres viel Unsicherheit. „Viele Jugendliche sind derzeit verunsichert und machen sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft“, sagte Jan Phillip Lehmker von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Aufgrund der Pandemie komme der Ausbildungsmarkt langsamer als im Vorjahr in Fahrt. „Viele Ausbildungsverträge werden in diesem Jahr erst später abgeschlossen“, sagte Lehmker.

• Online-Berufsmessen

Derzeit finden laut Arbeitsagentur diverse Online-Berufsmessen statt. Nach den vergangenen Monaten, in denen der Lockdown den Ausbildungsmarkt deutlich geprägt habe, sei jetzt wieder deutlich mehr möglich. Neben der Corona-Krise wirke sich in Niedersachsen auch der Wechsel zum Abitur nach 13 Schuljahren an den allgemeinbildenden Gymnasien aus. „Wir merken auch, dass Jugendliche besonders jetzt Beratung und Unterstützung benötigen“, sagte Lehmker.

Auf der anderen Seite gibt es in Niedersachsen und Bremen auch weniger Angebote für Ausbildungen. Teils hätten die Arbeitgeber auf weniger potenzielle Abiturienten reagiert und Angebote daher schon ein Jahr vorgezogen. Mancherorts entschieden sich Firmen laut Arbeitsagentur aber auch gegen eine Ausbildung, da sie in der Vergangenheit keine passenden Azubis gefunden hätten.

Durch die Corona-Krise kommt ein dritter Aspekt hinzu: Manche Unternehmen zogen ihre Stellen zurück, weil sie erst die weitere wirtschaftliche Entwicklung abwarten wollen, wie BA-Sprecher Lehmker sagte. Er betonte, dass es teils deutliche regionale und auch branchenspezifische Unterschiede gebe.

Für Tobias Dörsam, Geschäftsführer vom Elektroinstallationsbetrieb Elektro Werk in Hannover, gibt es auch eine weitere Entwicklung: Der Ausbildungsbetrieb bewerbe sich förmlich beim Auszubildenden. „Die passenden Azubis und Fachkräfte zu finden, ist sehr schwierig und das wissen auch die Bewerber. Der Anspruch der Auszubildenden wächst stetig“, sagt Dörsam.

• Folgen des Lockdowns

Die Folgen des Lockdowns zeigen sich unterdessen für den Deutschen Gewerkschaftsbund auch darin, dass kleinere Betriebe oder Bereiche mit großen Umsatzeinbußen wegen der unsicheren Entwicklung eher dazu übergehen, ihr Angebot zurückzufahren. Sollte sich das so bis September fortsetzen, könnten rund 10 000 Plätze in Niedersachsen fehlen. Aus Sicht der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen ist es aber noch zu früh, eine belastbare Aussage zu treffen, da das Ausbildungsjahr noch nicht vorbei ist.