Duales Studium noch Nische

Hannover /Bremen Das duale Studium, bei dem Studierende parallel an einer Hochschule und in einem Unternehmen lernen, ist in Niedersachsen trotz wachsender Nachfrage noch ein Nischenangebot. Das hat eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ergeben. Unter allen Studienanfängern betrug der Anteil in einem dualen Studium 2017 demnach in Niedersachsen 2,2 Prozent. Bundesweit lag der Anteil bei 5,3 Prozent. In Niedersachsen gibt es 113 duale Studiengänge, in der Mehrzahl in den Ingenieurwissenschaften, den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie im Gesundheitswesen.