Frau belästigt: Soldat schreitet ein

Hannover /Bremen Ein 28-Jähriger hat am Samstag im Zug von Hannover nach Bremen mehrfach einer Frau (30) ans Bein gefasst und trotz Aufforderung, dies zu unterlassen, nicht aufgehört, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Ein Mitreisender (18) wurde darauf aufmerksam und sprach den Unbelehrbaren an, woraufhin der 28-Jährige ihm unvermittelt ins Gesicht schlug. Doch der Angreifer hatte die Rechnung ohne den kampfsporterprobten Soldaten in Zivil gemacht, der sich „entsprechend zur Wehr setzte“, hieß es weiter. Ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab 1,96 Promille.