Hier wird diese Woche gestreikt

Hannover /Bremen /Hamburg Weitere Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr wird es in dieser Woche in Niedersachsen und Bremen nicht geben. Das kündigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi an. Man wolle der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ermöglichen, auf die bisherigen Warnstreiks zu reagieren.

Anders sieht es in Hamburg aus: Am Donnerstag soll der Nahverkehr laut Verdi 24 Stunden lang bestreikt werden.

Unterdessen sollen die Streiks im öffentlichen Dienst in Niedersachsen – ausgenommen der Nahverkehr – an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Betroffen sind beispielsweise Verwaltungen und Kitas.