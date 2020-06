Mehr als 18 000 Zuschüsse für den Hausbau

Hannover /Bremen Mehr als 18 000 Familien in Niedersachsen und rund 1100 Familien in Bremen haben das Baukindergeld beziehungsweise eine Auszahlungsbestätigung bekommen. Bundesweit wurden seit Beginn des Förderprogrammes knapp 152 000 Anträge positiv geprüft, wie das Bundesinnenministerium auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion mitteilte. Der staatliche Zuschuss soll Familien mit Kindern und Alleinerziehenden dabei helfen, ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung zu finanzieren.

Zwischen der Einführung im Herbst 2018 und Ende Mai 2020 wurden in Niedersachsen 18 137 Anträge bewilligt, in Bremen waren es 1124. Gezahlt wird ein Zuschuss von 1200 Euro je Kind und das über zehn Jahre, also insgesamt 12 000 Euro.

