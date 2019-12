Mehr Väter nehmen Job-Auszeit

Hannover /Bremen Väter in Niedersachsen nehmen sich mehr Zeit für ihren Nachwuchs. Seit 2015 ist der Anteil der Männer, die Elterngeld erhalten haben, gewachsen. Der Wert liegt jedoch unter Bundesdurchschnitt. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes stieg beim Elterngeld der Anteil der Väter im Land von 18,7 Prozent im Jahr 2015 auf 21,9 Prozent im vergangenen Jahr. Damit ging etwa ein Fünftel der Elterngeldbezüge an Männer, der Rest an Frauen. Bundesweit stieg der Anteil von 20,9 Prozent auf 23,7 Prozent. Im nationalen Vergleich haben Väter in Sachsen mit einem Anteil von 28,4 Prozent 2019 am häufigsten Elterngeld beantragt. Bundesweit setzen Frauen für ihre Kinder deutlich länger vom Job aus als Männer.