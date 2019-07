Rekord: 36,9 Grad in Faßberg

Hannover /Bremen Der Hitzerekord für einen Juni ist in Niedersachsen geknackt: Am 30. Juni, also Sonntag, wurden in Faßberg im Kreis Celle 36,9 Grad gemessen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Hamburg sagte. Ebenfalls am 30. Juni waren es 36,8 Grad in Wendisch Evern in der Lüneburger Heide. Die bisherige historische Tageshöchsttemperatur im Juni für Niedersachsen wurde am 29. Juni 1947 mit 35,9 Grad in Bremervörde gemessen. In Bremen betrug die höchste Temperatur in einem Juni bisher 34,9 Grad – sie wurde am 28. Juni 1947 gemessen. Diese wurde am Sonntag mit 35,4 Grad überboten.