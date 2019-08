Hannover /Bremerhaven /Oldenburg Gute Nachrichten für die Forschungslandschaft in Oldenburg und in ganz Niedersachsen: Das Land beteiligt sich nach eigenen Angaben künftig an der Finanzierung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI). Das AWI mit Hauptsitz in Bremerhaven zählt zu den wichtigsten Klimaforschungsinstituten weltweit. Das 1980 gegründete Institut ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und gleichzeitig Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Die Finanzierung tragen bislang der Bund (90 Prozent) und die Länder (zusammen zehn Prozent) Bremen, Brandenburg und Schleswig-Holstein gemeinsam – ab 2021 steigt Niedersachsen als vierter Länderpartner in die Förderung ein. Der niedersächsische Beitrag wird sich auf rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr belaufen.

„Der Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels liegt in der Forschung. Wir müssen wissen, wie das globale Klimasystem funktioniert, um negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. Die finanzielle Unterstützung des AWI ist deshalb ein wesentlicher Baustein in den Klimabemühungen des Landes“, betont Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (Berne/Kreis Wesermarsch).

Die frühere Ansiedlung des Helmholtz-Instituts für Funktionelle Marine Biodiversitätsforschung (HIFMB) am Standort Oldenburg als AWI-Außenstelle war laut Thümler ein „großer Erfolg für den Forschungsstandort Niedersachsen“. „Der Einstieg in die Förderung des AWI war der konsequente nächste Schritt“, meint der CDU-Politiker.