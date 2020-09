Brückentag: Niedersachsen verlängert Herbstferien im Jahr 2023

Hannover Niedersachsens Schülerinnen und Schüler dürfen sich im Schuljahr 2023/2024 auf längere Herbstferien freuen. Das Land ändert die Ferienordnung. Der Grund ist ein Brückentag vor dem neu eingeführten Reformationstag am 31. Oktober als offizieller Feiertag. Im Jahr 2023 fällt dieser auf einen Dienstag. Mit dem neuen Ferientag am Montag davor verlängern sich die Herbstferien (16. bis 30. Oktober) um zwei Tage. Im Gegenzug entfällt der letzte Tag der Osterferien 2024 (Dienstag, 2. April).

„Es ist gelebte Tradition in Niedersachsen, eintägige Brückentage als Ferientage festzulegen. In der Regel kommen Schülerinnen und Schüler sowie ihre Familien so in den Genuss verlängerter Wochenenden. Auch jetzt kommen wir mit der geänderten Ferienordnung dem Wunsch vieler Familien mit schulpflichtigen Kindern nach“, sagte dazu Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Zugleich können wir so die Reisetätigkeit über die Herbstferien ein wenig entzerren.“

Niedersachsen hat den Reformationstag seit 2018 als Feiertag eingeführt. In acht weiteren Bundesländern gilt er ebenfalls als Feiertag.