Bürgerbündnis gegen NPD-Demo

Hannover Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen und anderen Organisationen will sich an diesem Samstag in Hannover der rechtsextremen NPD entgegenstellen und für die Pressefreiheit demonstrieren. Die Initiatoren vom Bündnis „bunt statt braun“ rechnen mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl. Eine zeitgleiche Demonstration der NPD richtet sich gegen mehrere namentlich genannte Journalisten.