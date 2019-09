Mithilfe aus Rumänien gefordert

Hannover /Bukarest Nach Misshandlungsvorwürfen gegen Verantwortliche eines deutschen Heims für Schwererziehbare in Rumänien pochte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag auf die Mitarbeit der dortigen Behörden. Sie erhoffe sich von diesen endlich Informationen zu den erhobenen Vorwürfen und einen Zugang zu den in Obhut genommenen Jugendlichen, von denen einer aus Niedersachsen stamme.

Die Deutsche Botschaft in Bukarest wolle sich für konsularischen Zugang zu den in Obhut genommenen Jugendlichen und zumindest für die Möglichkeit telefonischer Kontaktaufnahme einsetzen. Auch das Land Niedersachsen werde sich an die rumänischen Behörden wenden, teilte das Sozialministerium mit.

In dem Heim in Rumänien seien Jugendliche in Bedingungen wahrhafter Sklaverei zur Arbeit ausgebeutet und mit barbarischen Methoden behandelt worden.