Buntzecke nun im Norden heimisch

Hannover Die 2019 erstmals in der Region Hannover nachgewiesene Buntzecke breitet sich inzwischen in ganz Deutschland aus. Dies berichtete die Tierärztliche Hochschule Hannover am Freitag. Sie steche bevorzugt Hunde und könne die lebensgefährliche Hundebabesiose, eine Infektionskrankheit, auslösen. Für Menschen sei die Buntzecke eher nicht gefährlich. Den Angaben zufolge haben sich Buntzecken unter anderem erfolgreich im Norden und Nordwesten Deutschlands angesiedelt.