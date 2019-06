Caritas kritisiert Abschiebegesetz

Hannover Die Caritas in Niedersachsen kritisiert das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“. Damit verbunden sei die Entrechtung geflüchteter Menschen in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung am Dienstag. Bedenklich sei, dass Ausreisepflichtige in Haftanstalten untergebracht werden können. Hier stelle sich die Bundesregierung gegen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Das Gesetz, über das diese Woche abstimmt, sieht Verschärfungen bei der Abschiebung vor. Ausreisepflichtige, denen in einem anderen EU-Mitgliedstaat ein Schutzstatus zuerkannt wurde, sollen nur zwei Wochen staatliche Hilfe erhalten.