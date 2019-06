CDU will Pflicht zu Tierwohllabel

Hannover Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will sich beim Bund dafür einsetzen, Fleisch künftig mit einer Pflichtkennzeichnung über die Haltungsbedingungen auszuzeichnen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Aus Sicht von Otte-Kinast geht das von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) geplante „Tierwohlkennzeichen“ nicht weit genug. Supermarktkunden sollen ab 2020 Schweinefleisch aus besserer Tierhaltung an einem neuen staatlichen Logo erkennen können. Das niedersächsische Agrarministerium kritisiert, dass das Logo nicht obligatorisch ist. Zudem müssten die Kriterien mit bereits existierenden Tierwohllabeln abgestimmt werden.