„AfD-Lehrer“ in Kritik – Minister lobt Gymnasium

Hannover /Celle Wegen seiner Beteiligung an einer AfD-Kampagne gegen die Maskenpflicht steht ein Gymnasiallehrer aus Celle in der Kritik. Der Historiker agitiere nach jetziger Erkenntnislage nicht in der Schule, sei aber von der Landesschulbehörde nochmals eindringlich auf seine Pflichten als Landesbeamter hingewiesen worden, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover. Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) lobte das Verhalten der Schule in dem Fall und das Engagement der Schüler für Vielfalt. Tonne sandte der Schule daher eine Video-Botschaft.