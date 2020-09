Corona: Holpriger Start ins neue Schuljahr

Hannover /Celle Niedersachsens Start ins neue Schuljahr verläuft holprig: Schüler mehrerer Schulen haben sich mit dem Virus infiziert. Die erste Schule ist geschlossen.

Am Artland-Gymnasium in Quakenbrück hätten sich vier Schülerinnen und Schüler mit dem Virus infiziert, teilte der Landkreis Osnabrück mit. Es wurde entschieden, den Schulbetrieb zunächst für zwei Tage – Montag und Dienstag – einzustellen. Kontakte zwischen Schülern und Lehrern sollten ermittelt werden. Betroffen seien Schüler verschiedener Klassen und Jahrgängen, bisher seien sechs Klassen sowie 16 Lehrer als Kontaktpersonen identifiziert. Weitere Tests seien für den Wochenbeginn geplant.

Zuvor hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Celle an drei Schulen Beschränkungen verhängt, ein Verdachtsfall an einer Schule in Empelde in der Region Hannover bestätigte sich zudem. Schulschließungen gebe es im Raum Celle aber nicht, teilte der Landkreis mit. In einer Schule sei in Ganztagsgruppen in 39 Fällen Quarantäne verhängt worden. Weitere sieben Quarantänefälle gab es demnach in zwei Klassen an einer Berufsschule in Altenhagen.