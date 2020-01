Christen feiern gemeinsam

Hannover Christen aus zehn Konfessionen feiern in Hannover wieder gemeinsam Weihnachten. Beim „Interkulturellen Weihnachtsfest“ an diesem Samstag, 11. Januar, mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) werden unter anderem die Weihnachtsgeschichte und das Vaterunser in mehreren Sprachen zu hören sein, wie ein Sprecher des Hauses kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers am Montag mitteilte.

Gastgeberin für den Gottesdienst mit Essen und einem Kinderprogramm für Menschen verschiedener Kulturen und Religionen ist die Evangelisch-lutherische Lister Johannes- und Matthäusgemeinde in Hannover. Anschließend an die Predigt diskutiert Hannovers Oberbürgermeister in einer Talkrunde etwa mit Rajiny Kumaraiah vom Rat der Religionen, Tatiana Czepurnyi vom Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk und Ella Bach vom Vahrenheider Kids Club darüber, was das Wir-Gefühl wachsen lasse.