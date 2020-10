Parteitag: CDU tagt an vier Orten – auch in Cloppenburg

Hannover /Cloppenburg Aufgrund des deutlich angestiegenen Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie wird die CDU Niedersachsen ihren Parteitag am 7. November an vier verschiedenen Standorten in Präsenz und digital gleichzeitig abhalten. Damit macht die Union von der jüngsten Änderung des Parteiengesetzes Gebrauch, wie ein Parteisprecher in Hannover am Mittwoch erläuterte.

Die Delegierten des CDU-Landesverbandes Oldenburg und des Bezirksverbands Ostfriesland werden in der Stadthalle Cloppenburg zusammenkommen. Die übrigen Delegierten tagen in Hannover, Osnabrück sowie an einem Ort zwischen Elbe und Weser. Die vier Veranstaltungsorte werden per Videotechnik online zusammengeschaltet.