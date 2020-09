Corona: FDP will Ende der Verbote

Hannover Die FDP im Landtag hat deutliche Lockerungen in der niedersächsischen Corona-Verordnung angemahnt. Die Zeit der „pauschalen Verbote“ sei vorbei, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Donnerstag in Hannover. Es müsse über Perspektiven diskutiert werden. Dazu sei das Parlament der geeignete Ort, sagte er mit Blick auf die für Samstag geplante Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen.