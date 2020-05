Corona-Krise In Niedersachsen: Schüler und Lehrer kehren in eine neue Welt zurück

Hannover Schule in Zeiten des Coronavirus ist anders als früher. Bunte Klebebänder und Schilder kennzeichnen, wie sich die noch wenigen Schülerinnen und Schüler durch das Schulgebäude bewegen dürfen. Statt an Gruppentischen sitzen Jungen und Mädchen einzeln und mit Abstand voneinander im Klassenraum. Selbst für den Toilettenbesuch gibt es strenge Regeln.

Wie finden Kinder und Jugendliche den neuen Unterricht?

„Es hat sich größtenteils auf Frontalunterricht verschoben“, erzählte Florian Reetz, Vorsitzender des Landesschülerrats. „Mir fällt am schwersten, dass ich nicht mehr an einem Gruppentisch sitze und keine Gruppenarbeit mehr habe“, sagte der 17-Jährige, der die 12. Klasse einer Gesamtschule in Braunschweig besucht. Insgesamt seien die Umstände schlechter als vor Corona. Das soziale Miteinander und der Humor sind demnach nicht mehr in gewohnter Form möglich. Aus Sicht des Landesschülerrats, in dem Schüler aller Schulformen außer der Grundschule Mitglied sind, geben sich die Lehrkräfte viel Mühe, das Beste aus der Situation zu machen. „Not macht erfinderisch“, so Reetz. Gerade beim digitalen Lernen etwa mit Apps werde viel ausprobiert. Als Vorteil sieht er, dass er nun ausgeschlafen zur Schule kommen kann. „Einige Schulen starten mit dem Unterricht um 9 Uhr. Ich bin ein großer Fan davon.“

Wer darf derzeit zur Schule?

Bislang werden die Klassenstufen 13, 12 und 9/10 unterrichtet, da diese Jugendlichen einen Abschluss vor sich haben. An den Grundschulen dürfen die 4. Klassen zum Präsenzunterricht. Alle anderen bekommen Aufgaben für zu Hause. Am kommenden Montag (18.5.) folgen die Klassen 9/10 an den Gymnasien sowie die Klassen 3 der Grundschulen. Darüber hinaus sollen die 11. Klassen am 25. Mai zurückkehren, die 2., 7. und 8. Klasse am 3. Juni, und die 1., 5. und 6. Klasse am 15. Juni, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in einem Brief an Schulleiter und Lehrer schrieb.

Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, werden Klassen geteilt oder gedrittelt, wie der Sprecher des Kultusministeriums Sebastian Schumacher betonte. Alle müssen mehr als früher zu Hause lernen. Lehrkräfte bieten Sprechstunden an. Ab Mitte Juni sollen dann wieder alle Schüler zurück an den Schulen sein. „Das ist aber nicht der Unterricht aus Vor-Corona-Zeiten“, so Schumacher.

Welche Herausforderungen sehen die Lehrerinnen und Lehrer?

Die Aufgaben und Belastungen für Lehrkräfte sind aus Sicht von Lehrerverbänden stark gestiegen. Kleine Gruppen und strenge Vorgaben zu Abstand und Hygiene erfordern mehr Personal für die Aufsicht. So darf jeweils nur eine Person zur Toilette. In den Pausen wird kontrolliert, ob alle Abstand voneinander halten. Mit wenigen Schülern sei das noch leistbar. „Wenn die Hälfte der Schule da ist, ist das nicht mehr schaffbar“, sagte der Vorsitzende des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte VNL/VDR, Torsten Neumann.

Der Personalmangel werde sich verschärfen - auch weil Lehrer, die zu einer Risikogruppe gehören, nicht in der Schule unterrichten, sondern im Homeoffice arbeiten. Das Kultusministerium geht nach einer ersten Erhebung davon aus, dass rund 20 Prozent der Lehrkräfte nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen.

Der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz, sieht neben Raum- und Personalproblemen auch die Gefahr, dass Lerninhalte wegfallen, die im kommenden Jahr abiturrelevant sein könnten. Damit alle die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, sollten Kinder und Jugendliche zu Hause gut vorbereitet werden. „Die Eltern sind gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Vorbild.“

Wie hoch sind die Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen?

Aus Sicht von verschiedenen Bildungsorganisationen ist der Druck auf viele Schülerinnen und Schüler zu hoch. Jüngst forderten Landesschülerrat, Landeselternrat, Schulleitungsverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) auf, an den allgemein bildenden Schulen sämtliche Prüfungstermine bis auf das Abitur sofort zu streichen. „Wir haben keinen Normalzustand an den Schulen“, sagte GEW-Landeschefin Laura Pooth. „Die Schulen gleichen einem Hochsicherheitstrakt – mit Absperrbändern, mit Regeln, mit Pfeilmarkierungen auf den Böden.“

Ihr zufolge müssen die Schülerinnen und Schüler das Erlebte erstmal verarbeiten. „Für alle Beteiligten ist die Situation eine sehr hohe Belastung. Das muss erstmal aufgefangen werden.“ Die Schule sei nicht mehr dieselbe wie vorher. „Deshalb ist es so wichtig, den Leistungsdruck raus zu nehmen.“