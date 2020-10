Corona: Maskenpflicht im Unterricht?

Hannover Angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage stellt das Kultusministerium die bisherigen Pläne für den Schulbetrieb in Niedersachsen nach den Herbstferien auf den Prüfstand. Mitte kommender Woche werde darüber informiert, wie es an den Schulen weitergeht, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag. Geprüft werde derzeit, nach welchen Kriterien künftig über das Unterrichtsszenario entschieden wird. Auch eine Maskenpflicht im Unterricht sei eine Option.

Neben dem Szenario A eines eingeschränkten Regelbetriebs, der bis zu den Herbstferien lief, hat das Ministerium auch Vorkehrungen für ein Szenario B mit einer Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vorgesehen, wie es vor den Sommerferien der Fall war. Außerdem gibt es ein Szenario C mit lokalen oder landesweiten Schulschließungen. „Es ist im Prinzip alles offen“, sagte der Sprecher. Wenn möglich, solle aber am Präsenzunterricht festgehalten werden.

Überarbeitet wird unterdessen der Rahmenhygieneplan für die Schulen, der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus vorgibt. Vor dem Start der Herbstferien seien in Niedersachsen rund 100 Schulen von Corona-Fällen betroffen gewesen, teilte der Sprecher weiter mit.