Corona-Stufenplan In Niedersachsen: Sporthallen und Fitnessstudios öffnen wieder

Hannover Nach der Öffnung der Sportanlagen im Freien dürfen ab Montag, 25. Mai, die Sporthallen und Fitnessstudios in Niedersachsen wieder öffnen. Dabei gehe es nicht nur um die „Mucki-Buden“, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover sagte, sondern auch um die Reha. und Gesundheitszentren. Um sich vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen, gelte der 2-Meter-Abstand sowie die Hygieneregeln. Umkleiden und Duschräume bleiben geschlossen, so Pistorius. Auch Zuschauer seien in den Sporthallen nicht zugelassen. Im Bereich des Profisports dürfen Mannschaften, die am Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga – gleich welcher Sportart – oder der 3. Fußball-Liga teilnehmen, auch mit Kontakt ihre Sportart ausüben. Grundlage hierfür sei ein medizinisches, organisatorisches und hygienisches Konzept, wie es Fußball-Liga und der Deutsche Fußballbund erarbeitet haben.

